Trazo (A Coruña) contará con una megaplantación de kiwis de casi 50 hectáreas tras recibir luz verde ambiental

Proyecto de megaplantación de kiwis en Trazo
Proyecto de megaplantación de kiwis en Trazo - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 12:13
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a un proyecto para una megaplantación de kiwis de 46,8 hectáreas en el municipio coruñés de Trazo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio de luz verde ambiental a esta plantación que estará en lugar de Vilamide, en la parroquia de San Vicenzo de Vilouchada, en Trazo.

Esta explotación, promovida por Cool Kiwi SL, supondrá la plantación, desbroce y eliminación de la vegetación preexistente, así como la preparación del terreno, la instalación de postes y malla antigranizo, la creación de un sistema de riego y la ejecución de infraestructuras hidráulicas asociadas a este sistema.

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no prevé que tenga impactos significativos sobre el entorno siempre y cuando se cumplan los condicionantes fijados en el propio informe ambiental y en la documentación evaluada.

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