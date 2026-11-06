Trazo (A Coruña) contará con una megaplantación de kiwis de casi 50 hectáreas tras recibir luz verde ambiental

Proyecto de megaplantación de kiwis en Trazo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha dado luz verde ambiental a un proyecto para una megaplantación de kiwis de 46,8 hectáreas en el municipio coruñés de Trazo.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes el anuncio de luz verde ambiental a esta plantación que estará en lugar de Vilamide, en la parroquia de San Vicenzo de Vilouchada, en Trazo.

Esta explotación, promovida por Cool Kiwi SL, supondrá la plantación, desbroce y eliminación de la vegetación preexistente, así como la preparación del terreno, la instalación de postes y malla antigranizo, la creación de un sistema de riego y la ejecución de infraestructuras hidráulicas asociadas a este sistema.

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático no prevé que tenga impactos significativos sobre el entorno siempre y cuando se cumplan los condicionantes fijados en el propio informe ambiental y en la documentación evaluada.