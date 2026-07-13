La UE adopta el plan para compensar el sobrecoste de los fertilizantes a los agricultores

BRUSELAS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la UE (Estados) ha dado luz verde definitiva este lunes al paquete que introduce medidas específicas para ayudar a los agricultores a afrontar el alza de los costes de los fertilizantes y otros insumos provocado por la reciente crisis en Oriente Próximo.

Este nuevo paso pone fin a la tramitación legislativa de la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 12 de junio y permitirá a los gobiernos conceder nuevas ayudas económicas, adelantar el pago de las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) y adaptar parte de las ayudas previstas para 2027 a las necesidades de cada país.

El mecanismo podrá financiarse hasta en un 65% con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), al que los Estados miembro podrán añadir hasta un 200% de financiación nacional. Además, las subvenciones podrán abonarse como un importe fijo por hectárea para acelerar su concesión y reducir la carga administrativa, según ha explicado el Consejo en un comunicado.

Junto al apoyo financiero, el reglamento refuerza los incentivos para promover un uso más eficiente de los fertilizantes y favorecer la transición hacia fertilizantes de origen biológico, con el objetivo de reducir la dependencia exterior y reforzar al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental del sector.

El texto forma parte de un paquete más amplio presentado por Bruselas para responder al impacto de la crisis en Oriente Próximo sobre los mercados agrícolas, que también contempla un refuerzo de la reserva agrícola con 300 millones de euros adicionales del presupuesto comunitario de este año, así como medidas para impulsar la producción europea de fertilizantes y acelerar el despliegue de fertilizantes biológicos, bajos en carbono y circulares.

A su llegada a la reunión con los titulares del ramo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha respaldado el plan europeo de fertilizantes al considerar que constituye una respuesta "importante" ante un contexto marcado por la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas.

Así, ha defendido que la prioridad pasa por mejorar la eficiencia en el uso de estos insumos mediante la agricultura de precisión y el asesoramiento a los agricultores, al tiempo que ha reclamado "contar con la suficiente producción" que permita avanzar hacia una mayor autonomía estratégica para reducir la dependencia exterior.

En este sentido, ha apostado por incrementar la fabricación europea de fertilizantes orgánicos y bioestimulantes y por impulsar tecnologías como el hidrógeno y el amoníaco verdes para fabricar estos productos, además de reforzar la transparencia en la formación de precios.

Planas ha advertido además de que el bloqueo del estrecho de Ormuz vuelve a generar incertidumbre sobre la evolución de los costes energéticos y de los insumos agrarios. "Lo vemos con preocupación, evidentemente, y lo vamos a seguir de cerca", ha señalado.