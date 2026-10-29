Unións Agrarias advierte de la caída de precios este año en el vacuno de carne mientras suben costes

Archivo - Varias vacas durante la Feira do Poldro e do Gando do Monte, a 28 de septiembre de 2025, en Muras, Lugo, Galicia (España). Esta feria nació hace más de treinta años por iniciativa de un grupo de vecinos con el fin de poner en valor la carne de p - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, advvierte de que el vacuno de carne vive una evolución negativa en lo que va de 2026 por una caída de precios ante el cierre de exportaciones a Marruecos mientras sufre aumentos de coste de producción.

En una jornada en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) sobre gestión medioambiental de explotaciones de vacuno de carne, García lamenta una "rentabilidad escasa" en un contexto marcado por nuevas enfermedades del vacuno de carne. Señala un "encarecimiento importante" en la producción que son "incapaces de trasladar a los precios".

También se refiere a los últimos estudios que señalan que la producción de carne no es rentable sin el margen de beneficio que aportan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC). Por tal motivo, alerta del peligro de "una reducción de más del 22%" en la futura PAC, que ve con "mucha preocupación" para el periodo 2028-34.

Sobre los productores de carne de la montaña de Lugo, García llama la atención acerca de que "cada vez es más difícil" su mantenimiento, con falta de recursos públicos y de relevo generacional.