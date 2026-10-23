Unións Agrarias lamenta la "falta de ambición" del Gobierno en las medidas fiscales para las explotaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Unións Agrarias ha lamentado este viernes la "falta de ambición" y la "tibieza" del Gobierno en las medidas anunciadas para la reducción de la presión fiscal a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Así, han señalado que el plan propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación supone para los casi 50.000 productores gallegos que están en el régimen de cotización en módulos una rebaja del 10%, cuando en 2023 se llegó a la rebaja del 15% "en una situación de incremento de costes menos gravosa que la actual".

También han criticado que en la tabla de minoración de productos afectados por la crisis no se incluye un elemento "de primera necesidad", como son los piensos, que están multiplicando su precio en las lonjas de referencias por factores como la sequía o la inestabilidad de las líneas de comercio internacional.

El sindicato ha explicado que las granjas de leche de menos de 250.000 euros de ingresos (360.000 litros de producción) cobran de media 3 céntimos por litro, por lo que "sus rentas están comprometidas" y ha recordado que en Galicia casi el 60% de las explotaciones de leche están por debajo de los 500.000 litros de producción.

"De ahí la importancia de que las rebajas fiscales tengan una incidencia real para capear una crisis de precios, en la que una granja de 50 vacas tiene que soportar un coste anual de 7.000 euros en fertilizantes, 1.500 euros en gasoil y 116.000 euros en pienso", han sentenciado.