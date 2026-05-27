Unións Agrarias pide una actuación urgente de la Xunta por los daños del jabalí en la siembra del maíz

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) pide una actuación urgente de la Xunta por los daños del jabalí en la siembra del maíz en "numerosas explotaciones" en la provincia de A Coruña.

En un comunicado, advierte de que las quejas "son especialmente intensas" en comarcas como Bergantiños, Ordes, Compostela, Xallas, Ortegal y Costa da Morte, que no son casos aislados, sino "auténticas manadas de jabalí".

La organización agraria reclama la colaboración inmediata de los tecores y de las sociedades de caza, que "deben implicarse de manera proactiva en la prevención de los daños y en la ejecución de acciones disuasorias y paliativas allí donde sea preciso".

Unións Agrarias exige también a la Consellería de Medio Ambiente que "facilite con agilidad las autorizaciones necesarias y aplique los protocolos de intervención con la flexibilidad que la propia normativa permite cuando existen daños importantes en los cultivos".

Recuerda que el maíz forrajero es una pieza básica para la alimentación de las explotaciones de vacuno de leche y de carne, en un contexto en el que la alimentación del ganado puede representar alrededor del 60% de los costes de producción.

Según los últimos datos oficiales, en la provincia de A Coruña se siembran 44.808 hectáreas de maíz forrajero sobre un total de 72.305 hectáreas en el conjunto de Galicia. El valor de esta producción supera los 130 millones de euros. "Esto significa que cada 1% de la superficie afectada puede representar alrededor de 1,3 millones de euros de impacto económico", indica.

También considera "insuficiente" el actual sistema de ayudas para explotaciones profesionales, ya que la convocatoria autonómica establece un máximo de 2.750 euros por persona beneficiaria. "Esta cantidad puede quedar muy por debajo del daño real cuando una granja sufre afecciones importantes en varias parcelas o se ve obligada a repetir la siembra", agrega.