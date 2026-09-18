Unións Agrarias pide adelantar el 75% de la PAC por los costes derivados de la sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias ha solicitado a la Consellería de Medio Rural que "agilice el pago anticipado" de las ayudas de la PAC a las explotaciones por "las dificultades que están atravesando por el incremento de costes derivados de la sequía en la producción de forraje y en los prados".

La organización señala que, de los 152 millones de euros previstos en el capítulo de ayudas directas, la UE autoriza hasta un 75% de adelanto, lo que supondría "inyectar de manera inmediata 114 millones en las explotaciones en un momento especialmente duro", en el que "el mayor impacto de las pérdidas" corresponde al maíz forrajero, con 102 millones de euros en pérdidas, seguido de las praderas, con 34,8 millones, y de los pastos permanentes, con 27,3 millones de euros.

En paralelo, Unións Agrarias insiste en "los efectos de la fuerte subida de las materias primas que sirven de base en la composición de los piensos y concentrados con destino a alimentación animal", una "combinación de factores" que "ponen a las explotaciones en el límite".

En la misma carta también se hace hincapié en la necesidad de implantar la compra de alimentación animal conjunta para "tratar de optimizar precios" y alerta de la situación "cada vez más preocupante" que atraviesan las explotaciones lácteas gallegas como consecuencia de la combinación de dos factores: la caída del precio percibido por los productores y una nueva escalada de los costes de producción, "agravada por la inestabilidad geopolítica internacional y por los efectos de la sequía de los últimos meses".

Los últimos datos disponibles sitúan el precio medio de la leche en Galicia en 44,4 céntimos por litro, frente a los 46,4 céntimos de la media estatal. Una diferencia "especialmente grave", apuntan, toda vez que Galicia concentra alrededor del 40% de la producción española y que el elevado peso de la producción gallega "tira a la baja de la propia media estatal".