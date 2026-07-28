Unións Agrarias propone que las industrias que transformen la leche tengan "un plus" en el acceso a ayudas

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) propone que las industrias que apuesten por transformar la leche y aquellas que "a igual calidad, paguen más" --es decir, que no discriminen en función del territorio-- tengan "un plus" en el acceso de las ayudas públicas.

Es una de las medidas concretas que el secretario xeral de la central, Roberto García, ha trasladado este martes en el Parlamento, en su intervención en la comisión no permanente especial de estudio sobre los factores que influyen sobre el precio de la leche en Galicia.

En su comparecencia, el líder del sindicato agrario ha pedido un "paso adelante" para que las industrias que apuesten por transformar la leche tengan un plus para acceder a las ayudas. "No se trata de prohibir que determinadas industrias accedan, lo cual puede ser ilegal; pero nada impide que primemos a aquellas industrias que liquiden a igual calidad más precio, o que apuestan por transformar la leche y poner valor añadido", ha destacado.

Roberto García, que ha expuesto que Galicia sigue siendo la principal zona productora de leche, compensando la caída de ganaderos, ha advertido de que esta situación "empieza a tocar techo", por lo que considera que "la industria haría bien en pensar esto".

Y es que las explotaciones grandes "no tienen capacidad de seguir creciendo", mientras a las pequeñas y medianas, que "podrían crecer", les resulta "muy difícil" debido al "diferencial de hasta ocho céntimos" en lo que reciben en origen por la leche.

También ha avisado García de la incorporación de jóvenes y la planificación de inversiones "millonarias" en granjas, "hechas con los criterios de precios estables del pasado".

Frente a esto, ha rechazado el "cambio unilateral" decidido por "una industria, seguida por las demás", que supuso la rebaja en los precios en abril "sin que hubiera cambios objetivos" para ello.

"Esta situación requiere que nos paremos no para hablar de planes estratégicos, sino para ponernos de acuerdo, hablando con distribución, industria y técnicos, para plantearnos un plan con medidas a corto, medio y largo plazo", ha incidido.

Al respecto, UU.AA. descarta la realización de nuevos estudios y aboga por una "planificación de medidas con presupuestos, con responsables, con periodos de ejecución, que permita corregir una situación delicada".

La ley de cadena "no llega" y tampoco "llega" el parquete lácteo, alerta, de ahí que pida "ir a medidas más importantes", también orientadas a impedir los contratos de adhesión.

A este respecto, Roberto García ha constatado que "en 15 años" la organización de productores impulsada por Unións (1.271 ganaderos y más de 1 millón de toneladas representadas, que cedieron su capacidad de negociación colectiva) fue "incapaz" de evitar contratos ante la "triquiñuela de la industria" de llevarlos "ganadero por ganadero".

"Parece lógico que (...) la industria no pueda romper (...) que no pudiera saltarse por la puerta de atrás (la negociación)", ha remarcado el sindicalista. "Parece lógico, cuando se trata de un producto perecedero y se espera al último día. Tiene que haber herramientas y,

si no hay acuerdo, que se pueda prorrogar el contrato en vigor mientras no haya acuerdo", ha demandado.

GRUPOS

Por parte de los grupos parlamentarios, todos han coincidido en que no es el momento de realizar un diagnóstico del sector, puesto que este ya existe.

El portavoz del PPdeG Miguel Ángel Viso ha trasladado su compromiso a los ganaderos con la intención de ser "capaces de ordenar" las prioridades y elaborar unas "conclusiones que puedan traducirse en medidas útiles".

Por su parte, la diputada del BNG Ariadna Fernández ha mostrado su preocupación por el punto al que llegue esta comisión ya que "hay medidas que hay que aplicar, inversiones que hay que hacer". Por eso, su grupo, ha avisado, no llegará "a ningún consenso que implique inacción".

La socialista Lara Méndez, mientras, ha fijado como uno de los retos "garantizar" que la ley de cadena alimentaria "cumpla plenamente sus objetivos".

Armando Ojea, del grupo mixto, ha preguntado al líder de UU.AA. si cree que los organismos de competencia están "haciendo bien su trabajo o el poder del oligopolio hace casi imposible combatirlo".

LLAMAMIENTO A LA CONCRECIÓN

En la réplica, García ha pedido "abstraerse" de la disputa partidista y ha mostrado un optimismo "moderado" con respecto a la meta a la que llegue esta comisión pues, en su opinión, "va a ser muy difícil" para el grupo mayoritario o para la oposición "oponerse a medidas de sentido común que pide el sector, que no va a rechazar la industria y que van a defender las cadenas de distribución".

En todo caso, ha recalcado su llamamiento a la "concreción" en medidas, plazos y presupuestos, ya que "todo lo demás sería ponerse en evidencia".