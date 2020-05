UU.AA. critica el "exceso de celo" de la Delegación del Gobierno para vetar mercados que hay en otras autonomías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, ha criticado el "exceso de celo" de la Delegación del Gobierno en Galicia por no permitir mercados de productos agrícolas, a pesar de que sí se puedan celebrar en otras comunidades.

En declaraciones a Europa Press, García cree que "tiene difícil explicación" que "por parte de la Delgación del Gobierno se sigan poniendo problemas" para realizar estas ferias, toda vez que "en Valencia, Cataluña, País Vasco y en todos lados está el problema resuelto".

"No entendemos qué razones puede tener la Delegación del Gobierno para que, lo que se puede estar haciendo en otras comunidades autónomas, no se esté haciendo aquí en Galicia", reprocha sobre lo que considera una "incongruencia".

Lamenta que "no tiene explicación" que, con el "mismo estado de alarma en todo el país", haya diferencias para poder realizar o no estos mercados alimentarios de proximidad. "Hay comunidades que llevan días con todo resuelto y aquí en Galicia seguimos bloqueados", agrega.

A este respecto, señala que "si por parte de los ayuntamientos o la Xunta no se habilitaron las medidas de seguridad suficientes, pues que se digan y se corrijan"; pero que no sean los productores los que paguen esa "falta de coordinación entre las administraciones", gente "con unos ingresos muy pequeños que no están produciendo para mercado mayorista".

Estas quejas llegan después de que municipios como los de Ordes o Carballo hayan tenido que suspender la celebración de estos mercados ya previstos por orden de la Delegación del Gobierno, a pesar de tener autorización de la Xunta y contar con un protocolo específico.

Con todo, se espera que se puedan retomar a partir de la semana que viene. Aunque Roberto García se pregunta que, "si eso es porque ahí empezaría la fase 1 (de la desescalada)", a qué se debe que ya "estén abiertos en otras comunidades".