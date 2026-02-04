UU.AA. "señalará" a industrias lácteas por recortes de 3 a 9 céntimos por litro

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias (UU.AA.) advierte de que el "inasumible" recorte que fijan las industrias lácteas en la renovación de contratos anuales a partir de abril, que oscilan entre los tres y los nueve céntimos por litro, lleva a que prepare una campaña de movilizaciones en la que va a "señalar" a estas compañías.

En rueda de prensa en Santiago, el responsable lácteo de Unións Agrarias, Óscar Pose, y el vicesecretario xeral de la organización agraria, Óscar Pose, han cargado contra el "brutal" descenso de precios que proponen las industrias. Calculan que una bajada media de cuatro céntimos por litro supondrá 125 millones menos para los productores durante el próximo año.

De hecho, Pose ha identificado esta "bajada de prácticamente todas las industrias" con un "tipo de comportamiento" ya conocido, "como fue el cártel lácteo". Aunque apuesta por una vía de negociación para conseguir revertir este descenso, Unións Agrarias no descarta recurrir a una denuncia ante Competencia de ser necesario.

Relata que desde el pasado septiembre hubo un "cambio de tendencia" con una bajada del precio de la mantequilla, en lo que se basan las industrias para querer aplicar un descenso "inmediato" de precios. Pero denuncia que previamente tardaron año y medio en aplicar la tendencia alcista de esos precios de la mantequilla, que estaba "en máximos históricos".

Por su parte, Félix Porto ha mostrado "el cabreo monumental" de los productores gallegos, ya que "no hay razón que justifique estas bajadas" y solo "argumentos peregrinos", con algún caso que alcanza los 11 céntimos por litro. "Nos están tomando el pelo", clama.

Censura que esta bajada "indiscriminada" de precios busca "dinamitar" la posibilidad de llegar a acuerdo. Insiste en buscará el diálogo, pero advierte: "En caso de consolidar esas bajadas, empezaremos a presionar a esas industrias". También pide a la Xunta y Gobierno que activen los "mecanismos" de los que disponen.

CAÍDA DE EXPLOTACIONES

Esta situación se produce en una semana en la que se han conocido los datos a cierre de 2025, con una pérdida de 314 granjas con entregas en Galicia en el último año.

El precio de la leche que se paga a productores en Galicia terminó 2025 en 52,9 céntimos por litro. Supone un incremento de casi seis céntimos respecto a los 47,2 céntimos con los que terminó 2024, pero está a la cola del país, en donde la media se sitúa en 54,2 céntimos. UU.AA. apunta que si quita a Galicia de esa media española (supone el 42% de la producción), el diferencial con el resto del país es de hasta 2,7 céntimos menos en la comunidad gallega, cuestión por la que los ganaderos cobraron 83 millones menos en 2025 de lo que deberían.

Al respecto, Pose se ha referido al "preocupante" cierre de explotaciones y lamenta que la industria "se convierte en depredadores sin escrúpulos y solo piensa en su beneficio a corto plazo".

En lo tocante a producción, mientras España registra un descenso del 0,52% en 2025, en Galicia hay un pequeño incremento del 0,5%.