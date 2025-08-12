Varios focos de incendios en la vía del tren interrumpen la circulación en Ourense y provocan cortes de luz

OURENSE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios focos de incendio en el entorno de la vía del tren mantiene la circulación interrumpida desde alrededor de las 14,00 horas entre Ourense y Taboadela, con afectación a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Galicia como a los que realizan el recorrido Santiago de Compostela-Ourense.

Fuentes de Renfe explican a Europa Press que todavía no está determinada la causa de los fuegos, si bien personal de la compañía ha trasladado a viajeros afectados que el fuego lo produjo el propio tren a su llegada a la ciudad. Se evalúa si poner a disposición de los viajeros un medio de transporte alternativo.

El fuego ha provocado diferentes cortes de luz en varios puntos de Ourense, desde el entorno de San Cibrao das Viñas, pasando por O Couto y Barbadás. Además, hay una visible humareda en la ciudad. Fuentes de Naturgy consultadas por Europa Press informan, sobre las 15,00 horas, que ya se está reponiendo el servicio.

El propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha remarcado que "está fallando la luz en la ciudad" por estos fuegos y que están "ahora mismo fuerzas concentradas en la carretera de Seixalbo". El Ayuntamiento ha dado luz verde para "colaboración inmediata" del servicio de bomberos en incendios comarcales.

La Consellería do Medio Rural informa a Europa Press que hay un fuego activo desde las 14,14 horas en el municipio de San Cibrao das Viñas --colindante a Ourense--, parroquia de Noalla. Trabajan un helicóptero y dos aviones. Pasadas las 15,00 horas, indican que no constan otros fuegos activos en la ciudad de As Burgas.

Todo ello ocurre en una jornada en la que la Xunta ha decretado la Situación 2 en toda la provincia de Ourense por una "preocupante" ola de incendios, con hasta 50 al día, que achaca a una "altísima actividad incendiaria".