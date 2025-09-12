Una vecina de Vilamartín increpa a la alcaldesa de Carballeda de Valdeorras: "Lo único que dice son mentiras"

La alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Carmen González, mantiene un discusión con una vecina en el Centro Social San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Carmen González (PP), ha protagonizado este viernes una acalorada discusión con una vecina de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), en relación a su actuación durante los incendios y la demanda histórica del pueblo de mejorar sus accesos. "Lo único que dice son mentiras", ha denunciado Regina López, una de las dos vecinas que ha logrado conservar su casa frente a las llamas.

La discusión se produjo cuando la regidora abandonó la reunión que se estaba celebrando entre alcaldes y alcaldesas de la comarca con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Carmen González salió de dicha reunión y reclamó la atención de los medios para hacer declaraciones sobre su postura en ese encuentro. Según trasladó, Carballeda de Valdeorras fue uno de los únicos municipios que tenía brigada forestal, junto con O Bolo y A Veiga, y recordó que la brigada de su municipio "trabajó en todos los pueblos" en los que hubo incendios. "Nadie me va a dar a mí lecciones de no haber ayudado a la comarca de Valdeorras a atender los incendios, que tomen nota", añadió.

A renglón seguido, González, que también es diputada provincial, hizo alusión a la demanda histórica del pueblo de San Vicente (Vilamartín) para mejorar sus accesos tras la reciente apertura de una pista de emergencia por parte del Ayuntamiento, indicando que "ya se puso encima de la mesa" un "proyecto de acceso alternativo" por parte de la Diputación de Ourense, que "los vecinos no quisieron".

Fue en ese momento cuando fue increpada por una de las vecinas presentes, Regina López, que la acusó de "mentir". Según esta afectada, el acceso que finalmente se abrió fue posible "gracias al alcalde" de Vilamartín, Enrique Barreiro (PSdeG), y ha proclamado, de no haber sido así, "la gente habría ardido con el fuego" que asoló casi la totalidad de la aldea.

La vecina recordó que fue a través de esa salida por la que los vecinos escaparon del fuego, porque las llamas habían ido avanzando por la pista original asfaltada.

La alcaldesa de Carballeda respondió a las acusaciones subrayando que "la Diputación no tumbó el acceso", sino que "intentó buscar una solución", después de tener aviso de la "imposibilidad técnica" de recuperar el trayecto "que pedían los vecinos". "He llegado con el ánimo de colaborar y vienen y me hacen una encerrona", ha lamentado.

"Que no venga esta señora con mentiras, fue gracias al señor alcalde que nos hizo ese acceso de emergencia que logramos salir del pueblo, sino habríamos ardido", insistió Regina López, que también reprochó a la alcaldesa haber dicho "que no pasaba nada" mientras "Carballeda ardía".