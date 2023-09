La vendimia, en marcha en las cinco D.O. gallegas con el pistoletazo de salida en Rías Baixas y Ribeira Sacra

Vendimia y carga de uvas en contenedor en una de las viñas que abastecen a la bodega Pazo do Mar en Feá, a 8 de septiembre de 2023, en El Olivar, concello de Toén, Ourense

La vendimia está ya en marcha en las cinco denominaciones de origen (D.O.) de Galicia, tras el pistoletazo de salida esta semana de Rías Baixas --la más grande en bodegas, hectáreas y producción--, y con el inicio previsto en Ribeira Sacra para el jueves que viene.

Si bien en Rías Baixas empezaron a vendimiar ya a finales de agosto, el "pistoletazo de salida" se considera que se ha dado esta semana, con más o menos un 80% de las bodegas de las diferentes subzonas ya en ello.

"En las parcelas que están óptimas la uva está bien", destacan a Europa Press fuentes de la D.O. Así, la uva está entrando en condiciones de estado sanitario "bueno" y se está desarrollando la campaña "con total normalidad", con una calidad también "buena".

Por su parte, Ribeira Sacra tiene el próximo 14 de septiembre como fecha recomendada para el inicio oficial de la vendimia en la D.O. El consejo regulador tuvo en cuenta los datos de los controles de maduración, que técnicas realizaron en parcelas representativas de las cinco subzonas (Amandi, Chantada, Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño y Quiroga-Bibei) y con todas las variedades de uva.

HASTA OCTUBRE

La recogida de la uva en Ribeira Sacra, que de forma puntual se lleva a cabo por algunas bodegas desde el pasado 22 de agosto, se prolongará previsiblemente hasta octubre, según el organismo.

El pasado año la fecha oficial fue el 15 de septiembre y la vendimia finalizó después de 47 días de recogida en los que se alcanzaron los 6.092.707 kilos.

Veedores contratados para la vendimia por el consejo regulador realizan controles de producción en todos los viñedos acogidos a la D.O., para corroborar que la producción real corresponda con la que cada viticultor tiene asignada en su carta de producción.

A mayores, personal de Seaga realiza controles tanto en bodegas como en viñedos. El consejo regulador de Ribeira Sacra coordina con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la prevención de entrada de uva foránea para garantizar la procedencia de las uvas que entran en las bodegas acogidas a la D.O.

LAS PRIMERAS

La primera en empezar la vendimia este año fue la D.O. Valdeorras, el pasado 20 de agosto. Ese día, advirtió el consejo regulador, "será una fecha para recordar" en su historia pues dio arranque "una de las vendimias más madrugadoras de la comarca y de Galicia".

En esta D.O., las condiciones climáticas de 2023 hicieron que la recogida de la uva se adelantase una semana respecto a la media de los últimos años.

Así, las bodegas María Teresa López Fidalgo y Sampayolo fueron las primeras en comenzar a vendimiar uva godello en dos fincas de su propiedad. En la zona de O Cabalín en Viladequinta (Carballeda de Valdeorras) y en la de O Rasedo en A Rúa, respectivamente.

Los técnicos del consejo regulador resaltaron "la excepcional calidad que presentaban las uvas recogidas, que mostraban un grado de maduración perfecto para comenzar a elaborar los primeros godellos de este año".

Por su parte, los propietarios de las dos bodegas que estrenaron la vendimia coincidían al señalar que esperaban que este año se recolectase un volumen mayor de kilos que en 2022, una opinión con la que coincidían los técnicos de la D.O.

A pesar del temprano comienzo de los trabajos de recolección, en Valdeorras se espera que esta campaña sea "larga" y que no finalice hasta principios de octubre. Las diferencias de altitud entre unas zonas y otras del territorio amparado provocan que los tiempos de maduración sean muy diferentes.

En O Ribeiro, cinco bodegas solicitaron inicio de vendimia para poder recoger las uvas de maduración más temprana en la semana del 21 de agosto. Se trataba de algún godello de algunas parcelas ubicadas en zonas bajas.

Las condiciones climáticas de este año también han hecho en esta D.O. que el comienzo de la vendimia se adelantase unos días con respecto a años anteriores.

Tras el control en viñedo de los inspectores del consejo regulador de la D.O., ya se percataron de que algunas zonas y variedades de uva se encontraban a finales de agosto en "excelente grado de maduración" para poder iniciar con su recolección.

Esta vendimia se augura también en esta D.O. "muy extensa en el tiempo", ya que se calcula que llegue hasta mediados de octubre. De este modo, aunque se inicie temprano con algunas variedades de uva y parcelas específicas, hay otras variedades de uva más tardías y zonas de la comarca con gran altitud que precisan de mucho más tiempo para lograr su punto óptimo de maduración.

Como previa a la vendimia y para disponer de datos realistas, el consejo regulador organizó un operativo de inspecciones a través de auditorías en una muestra representativa de viñedos.

Desde mediados de junio, como ha realizado en los últimos cinco años, se llevaron a cabo inspecciones de viñedo en las fincas de viticultores para valorar el estado en el que se encuentran los viñedos.

Días después, el 27 de agosto, comenzó la campaña en la D.O. Monterrei. La primera bodega en iniciar las tareas de recogida de uva en este 2023 fue Francisco Pérez Diéguez, situada en Mandín (Verín).