El vino certificado en la Denominación de Origen Monterrei creció un 300% en poco más de una década

OURENSE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este viernes la calidad de los vinos de Monterrei y el crecimiento registrado por esta Denominación de Origen vitivinícola en los últimos años, ya que pasó de certificar dos millones de litros a superar los ocho millones en poco más de una década, lo que representa un aumento del 300%.

Fue durante su intervención en el acto inaugural de la XIX Feira do Viño de Monterrei, que se celebra este fin de semana en Verín y en el que estuvo acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

La conselleira ha señalado que este éxito "es fruto del trabajo de un sector fuerte, con casi cuatrocientos viticultores y viticultoras y treinta bodegas". Un trabajo que, ha dicho, se ve también en los vinos, con unos godellos y mencías cada vez más reconocidos y con mucha personalidad. Un producto "que está llevando el nombre de esta comarca por toda España y también fuera de las fronteras", ha remarcado.

Por eso, Gómez ha hecho especial hincapié en la labor de toda la cadena de valor y especialmente de las productoras y productores y también del Consejo Regulador, con un trabajo que, ha subrayado, "se hizo manteniendo la identidad, pero sabiendo evolucionar".

La conselleira ha reiterado el compromiso de apoyo de la Xunta a esta zona de producción en particular y a los vinos gallegos en general. Un sector que ha definido como "una de las grandes fortalezas de Galicia", ya que genera riqueza, empleo y oportunidades; permite que cientos de familias puedan seguir viviendo y trabajando en el rural y cuida del territorio.