Vuelven medios aéreos a los fuegos de Carballeda de Valdeorras y A Mezquita (Ourense), que continúan controlados

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio en Carballeda de Valdeorras, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las labores de extinción continúan este martes, con el regreso de los medios aéreos, en los incendios de los municipios ourensanos de Carballeda de Valdeorras y A Mezquita, que permanecen controlados con 850 hectáreas y 20 hectáreas calcinadas, respectivamente.

En ambos casos, no se prevé que queden extinguidos de forma inmediata, aunque todo depende de las condiciones meteorológicas, según han informado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Desde su activación durante la tarde del sábado, en Carballeda de Valdeorras se movilizaron (medios acumulados) 10 helicópteros, 4 aviones, 32 agentes, 54 brigadas, 33 motobombas, 4 palas, 5 técnicos y 4 unidades técnicas de apoyo.

En A Mezquita, desde su comienzo durante la tarde de este lunes, se movilizaron (medios acumulados) 7 helicópteros, 6 aviones, 3 agentes, 10 brigadas, 4 motobombas y un técnico.