Xunta amplía con 36.300 euros el acuerdo con la USC para vigilar enfermedades en animales de abasto sacrificados

Rolda De Prensa Posterior Á Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este martes a la ampliación con 36.300 euros del acuerdo con la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para vigilar enfermedades en animales de abasto sacrificados en Galicia.

En concreto, en su reunión semanal, el Gobierno gallego ha autorizado la addenda y prórroga, por un periodo de dos años, de convenio firmado en mayo de 2023 entre la Consellería de Sanidade y la USC para la participación conjunta en el estudio.

Fruto de este acuerdo, Sanidade colabora con el departamento de Anatomía Patolóxica de la Facultad de Veterinaria de la USC, que ofrece un servicio de apoyo diagnóstico.

El trabajo, según ha destacado la Xunta, está optimizando el control de la seguridad alimentaria en la comunidad, mejorando las posibilidades de identificación de las lesiones encontradas en los animales de abasto sacrificados en Galicia.

Al mismo tiempo, esta cooperación posibilita el establecimiento de criterios técnicos contrastados para su aplicación en supuestos que son susceptibles de interpretaciones diversas, desde el punto de vista de la seguridad alimentaría.

En la obtención de carnes frescas destinadas a la alimentación humana, los servicios veterinarios oficiales dependientes de la Dirección Xeral de Saúde Pública asignados a los mataderos tienen, entre otras funciones, la responsabilidad de dictaminar la aptitud para el consumo de las carnes y vísceras procedentes de los animales sacrificados en estos establecimientos.

Para poder elaborar dicho dictamen, los veterinarios deberán proceder, entre otras inspecciones, a un exhaustivo examen postmortem de los canales y sus vísceras. En consecuencia, la interpretación de los mecanismos patogénicos, la toma de decisiones para el dictamen final de la inspección sobre la base de criterios científicos y la identificación de riesgos para la seguridad alimentaria, son elementos indispensables para lograr la garantía de un control exhaustivo.

ATLAS DE ENFERMEDADES

La Consellería de Sanidade ha destacado que está aplicando las nuevas tecnologías en la inspección, lo que obliga a explorar todas las ventajas que ofrecen estas herramientas para mejorar la vigilancia y el control.

Así, los dispositivos con los que trabajan los servicios veterinarios permiten la toma y envío de fotografías en el momento de la inspección para aquellos casos sen los que encuentren dificultades para alcanzar un diagnóstico.

De este modo, se logra un servicio de soporte especializado, on line, para lo veterinarios oficiales de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade destinados en los mataderos.

Con esto, no solo se proporciona formación continúa, sino que este apoyo permite vigilar las enfermedades animales y asesorar en consultas científicas relacionadas con lesiones postmortem detectadas por los servicios oficiales.

Toda esta información, así como los casos analizados, permitirán al departamento sanitario de la Xunta elaborar un atlas de enfermedades detectadas en los mataderos gallegos que seguirá un formato de guía de consulta rápida, práctica y atractiva, que incluirá las lesiones más comunes presentes en la inspección veterinaria.

NUEVO PAGO DE LA PAC POR 125 MILLONES

Por otra parte, la Xunta realizará esta semana un nuevo pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de más de 125 millones de euros, lo que alcanzará un nivel de ejecución del 80% en esta campaña de 2025.

El Consello ha tomado este martes en consideración esta medida, que supone el pago de algo más de 100 millones de euros correspondientes al 90% del saldo de las ayudas directas y de casi 25 millones del 100% de las aportaciones a zonas con limitaciones naturales (ZLN).

Este abono representa un 7% más de pago con respecto al mismo periodo del año pasado, ya que en diciembre de 2024 se pagaron 116,6 millones de euros.

Así, incluyendo el anticipo de 44 millones hecho efectivo en octubre, la cantidad pagada a los ganaderos y agricultores gallegos por la solicitud de 2025 de la PAC asciende ya a casi 170 millones, de los 215 previstos para esta campaña.