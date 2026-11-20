Archivo - Un ejemplar de lobo. - PRINCIPADO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha ampliado hasta 995.374 euros la dotación presupuestaria asignada para la concesión de las ayudas destinadas a paliar los daños producidos por el lobo, destinadas a titulares de explotaciones ganaderas que hayan sido afectadas.

Así se recoge en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este viernes, en el que se detalla que el importe inicial, de 597.724 euros, se incrementará en la cuantía de 397.650 euros.

Con esta ampliación de crédito, el Gobierno gallego pretende atender parte de las solicitudes recibidas y que no pudieron ser atendidas con la partida inicialmente asignada debido al "incremento de los daños ocasionados por el lobo".

Por ello, la Xunta considera "imprescindible" atender al mayor número de personas beneficiarias posibles con el propósito de garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas incluidas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (Rega) de Galicia.

Además, la orden señala que las solicitudes que no se puedan conceder por falta de disponibilidad presupuestaria se atenderán con cargo a la convocatoria del año siguiente, de producirse.