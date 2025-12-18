La Xunta anima a solicitar las ayudas para contratar a cuidadores de ganado para prevenir ataques del lobo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha animado este jueves a solicitar las ayudas para contratar personas cuidadoras de ganado como medida de prevención ante los ataques del lobo.

Así lo ha señalado durante una visita a una explotación de ganado ovino en Carral, donde ha indicado que esta es la cuarta ocasión en la que se convoca esta línea de ayudas y cada año son más las explotaciones ganaderas que presentan sus solicitudes.

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, en estos años ya se han contratado 75 personas con cargo a estos apoyos, que supusieron una aportación total de 1,3 millones de euros desde 2023.

Ángeles Vázquez indicó que la Xunta destinará en 2026 cerca de 570.000 euros a esta iniciativa, que tiene como objetivo ayudar al sector ganadero extensivo en la contratación de personal para desarrollar tareas de pastoreo y manejo de reses.

La orden de ayudas está dirigida a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino y equino que figuren incluidos en el REGA. Mediante la misma se subvencionará la inversión realizada en la contratación de una persona cuidadora del ganado, limitada a un cuidador por solicitante.

Los ganaderos pueden acceder a una subvención de hasta 16.500 euros y solicitar el pago de un anticipo de hasta el 50% del importe concedido. El importe de la ayuda podrá alcanzar el 100% de los gastos subvencionables, aunque se fija un límite de 16.500 euros por beneficiario. Sin superar este porcentaje, la ayuda máxima será de 1.500 euros por persona y mes de pastoreo a jornada completa.

En este caso, son subvencionables la adquisición y mantenimiento de perros protectores y defensores del ganado, pastores eléctricos y cercados móviles de malla electrificada.

Además, en las próximas semanas la Xunta publicará una nueva convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los costes derivados de la instalación de vallados fijos.