La Xunta apela al aumento del valor de los productos de 'Galicia calidade' y la oposición urge más actuaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, ha reivindicado las actuaciones de la Xunta para impulsar productos de "calidad diferenciada" y con el apoyo, ha dicho, de los consellos reguladores.

"Es una vía para el fortalecimiento económico de los territorios", ha sentenciado al hacer balance en la Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes del Parlamento gallego.

En ella, ha apelado al "facer" por parte de la Consellería do Medio Rural después de que desde las filas socialistas la diputada Lara Méndez asegurase que las actuaciones se limitan a "fiestas, ferias y festivales" y al exigir rendición de cuentas sobre el retorno real.

"Es difícil de cuantificar pero del 2023 a 2024 el incremento del valor de las producciones es un de 6,8%", ha sentenciado el director de la Axencia Galega, quien ha apuntado que la Xunta está "abierta a mejoras y correcciones".

"No escuché ninguna por parte de los diferentes grupos", ha reprochado a la oposición tras una exposición de las inversiones y actuaciones en esta materia y después de situar en 11 millones la inversión en 2026 para las medidas previstas de cara a potenciar este tipo de productos y su comercialización.

COLABORACIÓN

También ha remarcado que han sido más de 200 las actuaciones durante el año y todo, ha insistido, en colaboración con los consellos reguladores. Sobre la repercusión de los incendios y las medidas previstas para paliarlas, ante la preguntada planteada por el parlamentario Armando Ojea, de Democracia Ourensana, ha admitido que puede haber "mermas en la producción", pero ha apuntado a jornadas técnicas como las llevadas a cabo en el sector del vino.

Por otra parte, en su balance de actuaciones, ha destacado las vinculados con los productores, el funcionamiento de los consellos reguladores o las de refuerzo de la presencia de los productos gallegos en el mercado. "Hay un crecimiento constante de estas producciones", ha insistido.

Desde el BNG, el diputado Secundino Fernández ha demandado medidas para evitar la pérdida de producción y de empleo. "No habla de aspectos transversales, da unas pequeñas pinceladas", ha criticado para insitir en que hay familias "que quieren vivir en el rural". "Qué se hace", ha planteado al aludir a una caída en la producción en el sector vitivinícola.

Frente a estas afirmaciones, el parlamentario del PP Miguel Ángel Viso ha insistido en las acciones promovidas por la Xunta "para llegar al consumidor final". En particular, ha recalcado la "apuesta por la innovación y el conocimiento con proyectos de I+D+i.