La Xunta apoya las plantaciones sustitutivas en explotaciones forestales afectadas por incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, ha puesto en valor el apoyo a las explotaciones forestales afectadas por los incendios de 2025 para plantaciones sustitutivas, una de las líneas de apoyo convocadas por la Consellería do Medio Rural.

Así lo ha destacado este miércoles durante una visita a la comunidad de montes vecinales en mano común de Marcos, Picoñas y Feixa da Franqueirán, en el ayuntamiento de Ribadavia (Ourense).

Concretamente, esta comunidad de montes recibió una aportación de cerca de 29.000 euros para esta actuación con la plantación de más de 13.000 pinos en una superficie de 12,14 hectáreas.

La Consellería do Medio Rural ha recordado que puso a disposición de las explotación ganaderas, agrícolas y forestales hasta ocho líneas de apoyo.