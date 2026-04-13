La Xunta aprueba el plan antincendios 2026 con 213 millones, un 18% más

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en las parroquias de Noicela y Caión, a 6 de abril de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Mientras, los incendios en el ayuntamiento de Carballo (A Coruña), parroquia de Noicela, y en A L - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el plan prevención contra incendios forestales (Pladiga) de 2026, dotado con 213 millones de euros, un 18% más que el año anterior.

En rueda de prensa tras el Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca que supone "la mayor dotación que tuvo nunca un Pladiga", con actualizaciones ante los nuevos tipos de incendios, en un operativo que puede alcanzar hasta los 7.000 efectivos entre diferentes administraciones de ser necesario en periodo de alto riesgo.

Este plan incluye actuaciones de prevención en 33.000 hectáreas, las cuales se intensificarán con el "buen tiempo", según explica Rueda.

Asimismo, ha reiterado alguna de las novedades para este año, ya avanzadas por el propio Rueda el pasado 23 de marzo, de aumento de personal y medios. Está prevista la incorporación de 42 nuevas brigadas en alto riesgo, que suponen 168 efectivos más.

También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a un total de 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Además, se incorporan cuatro medios aéreos --dos aviones más de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado--, hasta un total de 24 dependientes de la Xunta. Los del Estado serán entre nueve y diez aviones y helicópteros.

Estas medidas se suman a las diferentes novedades tecnológicas avanzadas: tres drones que se incorporan --en colaboración con Abanca-- para zonas de difícil acceso, un aumento a 241 videocámaras de vigilancia, la aplicación de pruebas piloto de IA para detección de fuegos, así como la nueva aplicación móvil para que la ciudadanía pueda avisar de fuegos --se prevé que esté operativa en julio--.

OBJETIVOS

El plan antincendios de Galicia (Pladiga) de la Xunta se marca el objetivo de que no ardan más de 29.207,4 hectáreas en 2026, una cifra que se dispara en casi 10.000 hectáreas respecto a la meta que se fijaba el año pasado de 18.554,5. Este dato sale de la media de superficie arrasada en la última década, después de un "mal" 2025 con 118.763,5 hectáreas calcinadas.

Este objetivo es el de mayor superficie quemada en la última década, ya que hay que remontarse a 2014 para encontrar una meta peor (por encima de las 30.000 hectáreas por entonces). Si se elimina el valor más alto y bajo de la serie, el dato "óptimo" estaría por debajo de las 21.338,8 hectáreas arrasadas.

También se espera no superar los 282 fuegos (hubo 310 en 2025), así como que no haya más de 26 Situaciones 2, decretadas cuando hay amenaza para viviendas. Este último dato viene determinado por las 104 activaciones de ese nivel que hubo en 2025 --incluida toda la provincia de Ourense entre el 12 y 26 de agosto--, lo que contrasta con solo una Situación 2 registrada en 2024.

En lo tocante a objetivos concretos, Medio Rural apunta a "continuar con la tramitación" del anteproyecto de ley de lucha contra incendios de Galicia, que acumula años de retraso desde que la Xunta la anunciase en 2021, a raíz de la comisión parlamentaria de estudio que se creó tras los incendios de 2017. También explorará un proyecto piloto de colaboración con la población local de cara a la vigilancia de incendios en los montes vecinales, que registran el 56% de los fuegos en la última década.

En línea con años anteriores, los fuegos superiores a 25 hectáreas se deberán mantener por debajo del 2% del total y se prevé que los de una hectárea o menos supongan más del 70%.

El plan apuesta por situar el tiempo de reacción a un fuego por debajo de los 22 minutos (media de los últimos 10 años), así como bajar de las seis horas y 18 minutos la extinción.

AUMENTO DE PARROQUIAS INCENDIARIAS

Por su parte, las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) aumentan a 35, son nueve más que las 26 de 2025. La gran mayoría están en Ourense (26), con cinco en Pontevedra, cuatro en A Coruña y ninguna en Lugo.

Respecto al año pasado, son 11 las nuevas parroquias de alto riesgo: dos en Maceda (parroquias de Castro de Escuadro y Santiso); dos en A Mezquita (Chaguazoso y A Vilavella); Avión (Nieva); A Gudiña (Parada da Serra); Carballeda de Valdeorras (Casaio); Vilardevós (Vilar de Cervos); Vilar de Barrio (Rebordechau); Ourense, parroquia homónima; y Padrenda, parroquia homónima. En cambio, solo salen dos del listado por la mejora de su situación: A Mezquita (Santigoso) y Muíños (Prado de Limia).

Las parroquias de alto riesgo de incendio son aquellas que acumulan una media anual de siete fuegos o más en el último lustro, así como las que hayan sufrido dos incendios o más superiores a las 200 hectáreas en los últimos 10 años.

En detalle, A Gudiña es el municipio con más parroquias de alto riesgo, con un total de cuatro. Seguido de A Mezquita (3). La lista de ayuntamientos en la provincia de Ourense con PAAI es la siguiente: Maceda (2), Cualedro (2), Calvos de Randín (2), Oímbra (2), Vilariño de Conso (2), Vilardevós, Avión, Melón, Ourense, Padrenda, Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Muíños y Vilar de Barrio.

En Pontevedra, los municipios en este listado son: O Porriño (2), Dozón, Arbo y Salceda de Caselas. En la provincia de A Coruña son: Boiro (2), Carballo y Lousame.

OBJETIVOS INCUMPLIDOS EN 2025, TERCER PEOR AÑO DE LA HISTORIA

En este informe, el Gobierno gallego reconoce que "no se cumplió casi ninguno" de los objetivos marcados para la campaña de 2025 debido a los grandes incendios de agosto. "Se trató de un año malo en cuanto a la incidencia y gravedad de los fuegos", resume.

El hecho es que las 118.763,5 hectáreas arrasadas en 2025 suponen el tercer peor dato en la serie histórica (desde 1976), solo por detrás de 1989 (198.998,2 hectáreas) y 1978 (119.633,7 hectáreas).

Un total de 18 fuegos superaron las 500 hectáreas de superficie, con un global de 111.874,9 hectáreas (el 94,2% del total).

El 86% del total quemado en 2025 se registró en la provincia de Ourense, con 101.584 hectáreas. En Lugo ardieron 13.694 hectáreas, mientras que Pontevedra (1.973,4 hectáreas) y A Coruña (1.512 hectáreas) quedan muy lejos de esas cifras.

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Por otra parte, el Gobierno gallego amplía el convenio de colaboración, firmado el año pasado, con la Diputación de Ourense en la lucha contra el fuego.

Habrá seis nuevas brigadas, hasta un total de 22, además de más maquinaria. El convenio está dotado con 3,5 millones de euros para el trabajo durante seis meses, de mayo a noviembre.