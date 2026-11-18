Archivo - Imagen de un oso pardo cantábrico - LUCAS SIMAL // UPM - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente ha decidido aumentar en 68.500 euros el importe inicial de 135.000 euros de la línea de ayudas para titulares de explotaciones ganaderas con el fin de paliar los daños del oso pardo, hasta un total de 203.500 euros.

Así se recoge en la resolución publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este miércoles, firmada por el conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez.

La orden aclara que es posible incrementar el crédito de una convocatoria en el supuesto de una transferencia de crédito, sin necesidad de realizar una nueva convocatoria o abrir un nuevo plazo de solicitudes, conforme a las ayudas para 2026.

De este modo, la Xunta explica que "con esta ampliación de crédito se pretende atender parte de las solicitudes recibidas, conforme a su fecha de presentación, que no pudieron ser atendidas con el crédito inicialmente asignado a la vista del incremento de los daños ocasionados por el oso pardo".