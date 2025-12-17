La Xunta aumentará medios aéreos en el plan antincendios de 2026

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha informado de que los medios aéreos "serán más" en 2026 que los 30 con los que se ha contado --entre Xunta y Gobierno central-- en la campaña de 2025.

En el pleno del Parlamento, Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) ha denunciado que la Xunta no haya aprobado el plan de prevención de incendios (Pladiga) para el próximo año antes del límite marcado para el 31 de octubre. "No nos tomen el pelo", ha criticado.

La diputada socialista censura la "desidia", "chulería" e "irresponsabilidad" de la Xunta tras un "verano dramático" de incendios, en el cual "el que falló fue el Gobierno gallego".

En respuesta, la conselleira ha defendido que la Xunta "cumple escrupulosamente" con el marco normativo estatal para la planificación en planes anuales de prevención y extinción.

Valora que el operativo está "coordinado" y trabaja con "eficacia" para prevenir y actuar frente al fuego. "Para hablar de incendios está el Partido Socialista", ha reprochado Gómez.

La conselleira también ha puesto en valor que se ha cumplido con "el 80%" de las 123 medidas aprobadas en el dictamen de la comisión parlamentaria de incendios de 2018.