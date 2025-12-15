La Xunta concede 17 millones en ayudas para la reconstrucción por incendios, con 67 solicitudes para casas

Archivo - Una persona junto a una casa calcinada, a 20 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha explicado que las llamas de este incendio forestal calcinaron varias casas y, aunque la si - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Apoyos por más 20.000 euros para seis personas por lesiones y hospitalización

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) - La Xunta ha concedido 17,4 millones de euros en ayudas para apoyar a ciudadanos y municipios en la reconstrucción por la ola de incendios del pasado verano.

Un informe analizado por el Consello de la Xunta este lunes recoge que la Consellería de Vivenda ha aprobado aportaciones por 3,8 millones para viviendas afectadas --3,5 millones transferidos--, con un total de 67 solicitudes aprobadas: 60 en la provincia de Ourense (por más de 3,5 millones) y siete en la de Lugo (270.000 euros). Para vivienda habitual el apoyo puede alcanzar hasta 150.000 euros, mientras que el límite en segunda residencia es de 66.000 euros.

Además, la Consellería de Facenda estableció una línea de ayudas a personas afectadas por incendios por fallecimiento, incapacidad permanente absoluta o lesiones que motiven la hospitalización. Un total de seis personas fueron beneficiarias de estas subvenciones, ya abonadas, con un presupuesto de más de 20.000 euros para cubrir estancias en el hospital que oscilaron entre los dos y los 80 días.

Medio Rural aprobó 484 ayudas para explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales por un importe de más de 5,2 millones de euros.

Mientras, la Consellería de Economía e Industria lleva concedidas 15 ayudas por un importe que supera los 2,2 millones de euros para empresas afectadas por los fuegos.

Paralelamente, se firmaron acuerdos con 46 ayuntamientos por una cuantía de 5 millones para cubrir los daños en bienes municipales y gastos derivados de los trabajos de extinción.

Mientras, la Consellería de Sanidad aportó 80.200 euros para financiar las analíticas de control de la calidad de aguas a través de convenios de colaboración con 23 ayuntamientos y dos comunidades de usuarios.

La Consellería de Medio Ambiente recibió 78 solicitudes y concedió ayudas por más de 995.000 euros para reparar infraestructuras de uso público dañadas dentro de la red gallega de espacios protegidos, así como para restaurar tecores.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Por otra parte, la Xunta destinará el próximo año 2 millones de euros para promover la ejecución de distintos proyectos municipales y locales para ofrecer soluciones por el calentamiento global, así como identificar y crear espacios urbanos que actúen como refugio climático.

En concreto, el Consello ha sido informado de que a comienzos de 2026 se convocarán de nuevo ayudas dirigidas a apoyar a municipios en la puesta en marcha de espacios urganos y periurbanos de intervenciones basadas en la naturaleza y en el aprovechamiento de sus recursos para prevenir el cambio climático.

Se subvencionarán intervenciones en espacios públicos para mitigar el efecto isla de calor, como la creación de zonas de sombra naturales o microclimas con láminas de agua, la instalación de jardines verticales y tejados verdes, la mejora de las conexiones urbanas y la identificación y restauración de zonas refugio para la biodiversidad.

Los ayuntamientos interesados podrán pedir asesoramiento técnico para solicitar estas aportaciones, que cubrirán hasta el 80% de los costes con un máximo de 60.000 euros por proyecto.