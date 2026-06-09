La Xunta concede cerca de 1.300 ayudas que suman 850.000 euros para paliar ataques del lobo

Archivo - [Sevilla] Ndp Un Estudio Coliderado Por La Ebd Csic Revela Que Lobos Ibéricos Reducen Drásticamente Sus Movimientos En Paisajes Humanizados - CSIC - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha concedido un total de 1.272 ayudas, dotadas con más de 850.000 euros, para compensar al sector ganadero por los ataques de lobo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.

El Diario Oficial de Galicia publica este martes la resolución de estos apoyos, entre los que se encuentran 25 ayudas por un importe de más de 3.000 euros, las cuales suman unos 112.000 euros.

Las cuantías otorgadas varían en función de la especie y de la edad de los animales afectados por este tipo de ataques, de modo que oscilan entre los 41,47 euros y los 2.858,57 euros.

Estos apoyos se suman a los destinados a medidas preventivas como la compra de perros protectores, la adquisición de pastores eléctricos y cercas electrificadas, la instalación de vallas fijas y la contratación de personas cuidadoras del ganado.

En total, durante el periodo 2016-2025, el Gobierno autonómico lleva destinados cerca de 13,8 millones de euros tanto para prevenir como para compensar los daños causados por el lobo.