La Xunta convocará ayudas por 4 millones para reestructuración de viñedo en 2026 y 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural publicará en breve una nueva convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedo con el fin de adaptar las producciones a las demandas de mercado, dotadas con un presupuesto de 4 millones de euros (distribuidas en 2,7 millones para 2026 y 1,3 millones restantes para 2027).

Así lo recoge el informe elevado este lunes al Consello de la Xunta, en el cual figura que podrán beneficiarse aquellos viticultores cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente.

La superficie total reestructurada o reconvertida deberá ser, como mínimo, de 0,2 hectáreas para aquellas solicitudes que se presenten de forma individual, mientras que para las colectivas la superficie será de una hectárea.

Desde el año 2018 el Gobierno autonómico destinó algo más de 20 millones de euros a estas ayudas, lo que permitió beneficiar a 1.215 personas viticultoras que pudieron actuar en algo más de 1.700 hectáreas.