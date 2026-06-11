La Xunta crea un comité de expertos para prevención de incendios y ordenación del monte

Archivo - Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego en Lornís, a 18 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo, Galicia (España). Un incendio forestal activo en el municipio lucense de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, ha obligado a decretar - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha anunciado la creación de un comité de expertos en el ámbito forestal para la prevención de incendios y ordenación del monte.

En un acto en Santiago del programa europeo Interreg Sudoe contra incendios forestales USE4FOREST, la conselleira ha avanzado que estos expertos aportarán "información e iniciativas de futuro".

Tiene como fin "escuchar y contar con la opinión de científicos, profesores o técnicos especializados", que habitualmente en proyectos como el USE4FOREST, de forma que se configurará como "un espacio para sumar conocimiento y transferirlo a la toma de decisiones".

Sobre la iniciativa Interreg Sudoe, la titular de Medio Rural resalta que su principal objetivo es mejorar la forma en la que se defienden los montes frente a los incendios forestal, lo cual hace "desde una óptica multidisciplinar y centrada en el rigor técnico". La iniciativa "ya está dando resultados tangibles en Galicia", como son los dos nuevos puestos de mando avanzado móviles presentados recientemente en la base aérea de Verín-Oímbra, una infraestructura que funciona con cooperación transfronteriza.

En esta línea, Gómez ha recordado algunas de las principales novedades del plan antincendios de la Xunta (Pladiga) 2026, como son: la nueva aplicación ciudadana para la alerta temprana de fuegos, que se presentará próximamente; los sistemas de videovigilancia y el refuerzo de los medios operativos, tanto materiales como humanos. Se persigue "anticiparse, planificar y mejorar cada año la respuesta".

JORNADA

Además de las intervenciones institucionales, la jornada de debate de este proyecto europeo ha contado este jueves con la participación de diferentes técnicos y expertos. Así, el profesor e investigador de la Universidade de Vigo Juan Picos realizó una demostración del uso de simuladores a gran escala para modelizar el comportamiento del fuego y localizar áreas con alto potencial de convertirse en Grandes Incendios Forestales (GIF). Muestra cómo estas herramientas permiten anticipar escenarios de riesgo extremo y orientar las decisiones de prevención y extinción sobre el terreno.

Asimismo, Enmanuel Oliveira, responsable del Laboratorio Rural de Paredes de Coura (un espacio de innovación agroforestal portugués situado en Viana do Castelo), realizó un análisis histórico de los grandes incendios forestales ocurridos en el espacio Sudoe, que comprende un total de 26 regiones de Francia, Portugal, España y Andorra, entre ellas Galicia.

USE4FOREST es un proyecto europeo contra incendios cofinanciado al 75% por el programa de Cooperación Interreg Sudoe, que cuenta con un presupuesto de algo más de tres millones de euros. En la iniciativa, además de la Consellería do Medio Rural, participan por parte española la Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo; la Diputación de Ourense; la Junta de Castilla y León; la Hazi Fundazioa; la Fundación Tecnalia Research & Innovation y el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. Además, participan diferentes entidades públicas y privadas de Portugal y Francia.