Xunta y criadores de porco celta evalúan fórmulas para reforzar el control del jabalí y evitar daños. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta y la Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta (Asoporcel) analizan fórmulas con las que reforzar el control del jabalí y evitar los daños en estas explotaciones.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, le ha trasladado a los representantes de esta entidad que en estos momentos está declarada la emergencia cinegética en Galicia -la quinta vez desde 2019- con el fin de controlar las poblaciones de jabalí en la comunidad, pero que, a mayores, se pueden adoptar medidas específicas como la instalación de jaulas trampa en explotaciones agrícolas o ganaderas donde se tenga constatada la presencia reiterada de jabalíes y que no exista otra solución alternativa.

La responsable autonómica, que estuvo acompañada por la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, ha incidido en que se trata de una medida que se emplea cómo alternativa a las acciones cinegéticas en lugares estratégicos frecuentados por el jabalí en zonas urbanas y periurbanas y que también se han instalados en distintos espacios naturales protegidos.

En esta línea, ha subrayado que podría ampliarse su uso a casos de interés para Asoporcel siempre que el resto de medidas puestas en marcha por la comunidad no den respuesta a problemas específicos surgidos en el entorno de las explotaciones.

La titular de Medio Ambiente y Cambio Climático ha destacado que la declaración de la emergencia cinegética está vigente desde mediados de octubre del año pasado hasta el próximo 22 de febrero en más del 80% del territorio gallego, lo que permite capturar jabalíes todos los días del año.

Se trata, ha añadido, de un instrumento provisional y extraordinario para agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones de esta especie en aquellas zonas en las que existe mayor incidencia, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura.

El fin último es eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones de la especie mediante la adopción de medidas que ayuden a prevenir dentro de lo posible futuros daños.