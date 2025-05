La Xunta destaca el aumento de solicitudes únicas de la PAC, superior a la de los años anteriores

Archivo - El director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño Varela.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May.

La Xunta ha destacado el aumento de las solicitudes únicas de la Política Agraria Común (PAC) en Galicia, superando en más de 800 las registradas en la campaña pasada en este mismo periodo de tiempo, a pesar de que comenzó a un ritmo "lento".

Así lo ha trasladado el director xeral de la PAC y de Control de la Cadena Alimentaria, Juan José Cerviño, quien ha comunicado los últimos datos en la Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes a petición propia.

En su comparecencia, el director xeral ha subrayado que Galicia fue una de las primeras comunidades en ampliar el plazo de solicitudes de estas ayudas hasta el 15 de mayo y además también instó al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) a retirar la penalización por presentación tardía hasta el 31 de mayo, una medida que este organismo adoptó el pasado día 5 de mayo, "tras la presión ejercida por diferentes autonomías".

Asimismo, Cerviño también ha recordado el estado de los pagos de la campaña 2024 y el resumen de los pagos de la de 2025.

Por su parte, el PSdeG y el BNG le han recriminado que aportase datos "ya conocidos", y realizase un inicio de las solicitudes "torpe y fuera de plazo", que generó "serios contratiempos" para los agricultores y entidades colaboradoras.

Así, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha señalado que las motivaciones oficiales de la ampliación --como las condiciones climáticas o la complejidad del sistema-- no son "nuevas ni excepcionales", y que los "verdaderos problemas" derivan de la "falta de recursos" en las oficinas rurales, de la "saturación" de las entidades tramitadoras, de los "errores informáticos recurrentes" y de la "escasa formación" del persoal técnico.

Además, ha denunciado el "descenso progresivo" del número de solicitudes: desde el año 2019, Galicia pasó de 27.086 solicitudes a poco más de 23.400 en 2024, una caída del 14%. Esto, según el BNG, demuestra una "falta de eficacia" en las políticas de la Xunta en el apoyo al medio rural y la crisis del relevo generacional del sector agrario.

En este contexto, el diputado del BNG Secundino Fernández ha reprochado a Cerviño por no viajar a Bruselas con la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a la presentación de las líneas de la nueva PAC. El director xeral se ha justificado ironizando con que de haber ido "se le habría recriminado su ausencia por no estar en Galicia en pleno período de solitudes".

MEDIDAS PARA EL HABA DE LOURENZÁ

Por otra parte, la Xunta ha subrayado el paquete de medidas destinado a apoyar a los productores de haba de Lourenzá, entre las que se encuentra una línea de ayudas directas de 2.000 euros por hectárea para todos los productores inscritos en la Indicación Xeográfica Protexida (IXP), con presupuesto total estimado de 72.000 euros.

El director xeral de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, ha justificado "la tardanza" recriminada por el BNG explicando que la primera reunión formal a petición propia del presidente del IPX tuvo lugar el 30 de enero, con lo cual es un tiempo "prudencial", teniendo en cuenta que las medidas que se anunciaron el 14 de marzo "ya están siendo implementadas".

El Gobierno gallego ha trasladado que entre las medidas se encuentran la creación de un instrumento financiero para garantizar la liquidez al conjunto del sector agrícola, asumiendo los intereses de los créditos solicitados por los productores y ganaderos; el lanzamiento de un proyecto específico de investigación contra plagas y enfermedades y el lanzamiento de un estudio para buscar una salida comercial al haba manchada no certificada.

IMPORTANCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL 'PLAN CAMIÑA RURAL'

Entre otros asuntos, la directora xeral de Desenvolvemento Rural, María Paz Rodríguez, ha enfatizado el papel de los ayuntamientos en el 'Plan Camiña Rural' para seleccionar los caminos a mejorar y elaborar los proyectos técnicos. Las ayudas financiarán hasta el 100% de los gastos subvencionables y se tramitarán por concurrencia no competitiva.

Así lo ha trasladado, preguntada por la diputada de Partido Popular Nicole Grueira sobre las actuaciones concretas del 'Plan Camiña Rural'.

La directora xeral ha expuesto que el plan contará con una dotación de cerca de 20 millones de euros y permitirá ejecutar actuaciones de ampliación, mantenimiento y acondicionamiento de vías municipales que conecten, por lo menos, dos parcelas agrícolas.

En este sentido, la Xunta ha explicado que los criterios de reparto combinan asignaciones fijas por ayuntamiento con factores como el número de habitantes, entidades de población, superficie, peso de la actividad agraria y localización geográfica.

Asimismo, la directora xeral ha destacado la importancia de la colaboración institucional y de la equidad en la distribución de los fondos.

Finalmente, ha recordado que desde 2016 han sido mejorados más de 6.000 caminos, lo que supone unos 4.744 kilómetros de vías rurales, con una inversión acumulada de 167 millones de euros. La convocatoria fue publicada el pasado 29 de enero y prevé actuaciones hasta finales de 2026.