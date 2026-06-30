La Xunta destaca la cooperación del Centro Tecnolóxico da Carne en 30 proyectos de I+D+i en el 2025

Reunioón patronato CTC. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha puesto en valor la cooperación del Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) en una treintena de proyectos de I+D+i en el año 2025, en colaboración con empresas y agentes del sector y por un valor global de 14,3 millones de euros.

Así lo ha destacado la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Rural, Marta Forés, que ha presidido este martes la reunión del patronato de esta entidad junto al director-gerente de la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, Miguel Fernández.

En la reunión, en la que también han participado de forma telemática el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte; se han aprobado las cuentas del pasado año del CTC, que alcanzaron los más de 1,7 millones de euros.

Este presupuesto ejecutado, ha señalado la Xunta en una nota de prensa, está relacionado con una importante cartera de proyectos de I+D+i, que se traduce "en una relevante actividad al servicio del sector agroalimentario gallego".

Además de la participación en trabajos de investigación, el CTC también llevó a cabo cerca de 35.000 determinaciones analíticas en sus laboratorios en 7.354 muestras, siendo esta una importante parte de su labor. También ofreció asesoramiento al sector, organizó jornadas de difusión y simuló procesos y productos en su planta piloto.