La Xunta destaca la importancia de consejos rectores preparados para la toma de decisiones en las cooperativas

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participa en el acto de inauguración del Curso de Gobierno para Consejos Rectores de Cooperativas Agroalimentarias - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado en el acto de inauguración del Curso de Gobierno para Consejos Rectores de Cooperativas Agroalimentarias, que se celebra este miércoles y los días 4, 11 y 18 de noviembre, en el que ha puesto en valor la labor de los Consejos Rectores en la toma de decisión de las cooperativas.

En este contexto, ha subrayado que los consejos rectores deben ser quien de guiar a las cooperativas a través de un sector en constante cambio, por lo que "no llega con reaccionar ante lo que sucede", sino que deben "tener la capacidad de ver con tiempo los cambios que pueden afectar al negocio" y "saber anticiparse" a ellos.

De este modo, ha destacado la importancia de esta formación para "dotar a las personas que gobiernan las cooperativas de más conocimientos y herramientas para tomar mejores decisiones", señalando que el valor de estas jornadas reside en "trasladar lo aprendido a la realidad de cada cooperativa para hacerla mas fuerte hacia el futuro".

Así, la conselleira ha reiterado el compromiso del Gobierno Gallego con las cooperativas, destacando la importancia de permanecer "cerca del sector" para "conocer de primera mano sus preocupaciones" y trabajar de manera conjunta para buscar soluciones, porque "es importante remar en la misma dirección para que los intereses de los gallegos y de las gallegas siempre estén por arriba de los de las organizaciones".

El curso 'La iniciativa', organizada por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y San Telmo Business School, con el patrocinio de Caixa Rural Galega y la colaboración de la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias (AGACA), tiene como objetivo mejorar la preparación de los miembros de los consejos rectores, responsables de orientar al futuro de las cooperativas y representar a los intereses de sus socios.

Lo hace a través de una formación que aborda tres ámbitos fundamentales, comprender los retos competitivos del negocio agroalimentario, ejercer con eficacia las funciones de gobierno y supervisar la situación económica y financiera de la cooperativa, abordándolos a través del estudio de casos reales, debates e intercambios de experiencias.