La Xunta destaca la importancia de conservar y mantener las razas autóctonas en el XXV aniversario de Boaga

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de conservar y mantener las razas autóctonas en el XXV aniversario de Galicia-Boaga.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la titular del ramo reconoció durante su intervención en el acto el trabajo realizado por Boaga en este ámbito.

En este sentido, Gómez ha puesto de relevo el trabajo desarrollado por el Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, localizado en el Pazo de Fontefiz, en el que ha tenido lugar el evento. La entidad ha jugado un papel "fundamental" en la creación de rebaños fundacionales y en la conservación de la diversidad genética de estas razas.

Además, en dicho espacio también se encuentra el Banco de Xermoplasma Animal de Galicia, que asegura la supervivencia de las razas autóctonas mediante el mantenimiento de dosis seminales de ovino, cabruno, equino, porcino y bovino, así como embriones de equino y de las cinco razas de bovino.

María José Gómez ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo gallego por la conservación de las razas autóctonas, y ha asegurado que seguirá apoyándolas a través de líneas de ayudas específicas, como es el caso de las destinadas a razas autóctonas de rumiantes amenazadas.