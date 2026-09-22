La Xunta destaca el mapa de riesgos como base para tomar decisiones en la nueva ley de incendios

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). Un incendio forestal se encuentra activo en el municipio coruñés de Porto do Son este lunes, en el cual - Agostime - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destaca que el mapa de riesgos que incluirá la futura ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia servirá como base para tomar decisiones en los distintos territorios en función de la peligrosidad y adaptar la prevención a cada territorio.

En declaraciones a los medios con motivo de la presentación del borrador de la futura ley al Consello Forestal, Gómez destaca que estas medidas buscan que el territorio sea capaz de proteger a la población frente a "fuegos muy virulentos" como los que se vivieron en Galicia en 2025. Para ello se concretarán las áreas de alto riesgo y aquellas en las que será necesaria una gestión estratégica específica.

Igualmente, la conselleira resalta diferentes novedades de la ley presentadas el pasado lunes tras el Consello de la Xunta: el concepto de interfaz urbano-forestal, la posibilidad de aumentar franjas de protección, apuesta por paisajes mosaico, los agentes podrán ordenar de inmediato desalojos o la obligación de que nuevas instalaciones industriales en terrenos agroforestales cuenten con una red de hidrantes.

El objetivo es conseguir un territorio "más resiliente" y "protector" ante una "nueva realidad" de incendios, en la que centrarse en la defensa de las personas y sus bienes.

Este anteproyecto de ley entrará en el Parlamento para su debate y posibles modificaciones de cara a su futura aprobación.

LLAMAMIENTO A "EXTREMAR LAS PRECAUCIONES" Tras los fuegos de los últimos días, la conselleira ha hecho un llamamiento a "extremar las precauciones" ante las altas temperaturas. "Luchar contra el fuego es cosa de todos", dice, por lo que pide "implicación de la gente".

En este sentido, Gómez pide que se avise "lo antes posible" en caso de ver fuego a través de los teléfonos 085, 112 o la aplicación ALume.