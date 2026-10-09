La Xunta destaca las oficinas rurales como servicios "esenciales" para la atención a la ciudadanía y al sector

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en Lugo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado las oficinas rurales como servicios "esenciales" para la atención a la ciudadanía y al sector.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la responsable autonómica visitó este viernes las instalaciones de la oficina rural de Meira, que acoge también las dependencias del Distrito Forestal y la Base de Unidades Operativas (BUO) para el personal de lucha contra los incendios.

Durante la visita, Gómez ha destacado la "importante labor" de estos servicios para la ciudadanía en el medio rural, a los que pueden acudir para todo tipo de consultas y gestiones vinculadas con los ámbitos agrícola, ganadero y forestal, además de tramitar ayudas y subvenciones y otros servicios relacionados con sus explotaciones.

Precisamente, en esta oficina la Xunta acaba de finalizar diversas actuaciones de reforma y adaptación, "con el fin de mejorar la atención que se presta a la ciudadanía y también las condiciones de los profesionales que trabajan en ella".

De este modo, la nueva sede concentra en un mismo espacio servicios agrarios, veterinarios, administrativos y forestales, facilitando las gestiones y evitando desplazamientos innecesarios a la ciudadanía.

Además, la integración de la BUO favorece también una mejora de las condiciones de trabajo y descanso de los profesionales que desarrollan su actividad en este entorno. En total, en estas dependencias trabajan alrededor de una treintena de personas.