La Xunta destaca el potencial del sector avícola de carne en Galicia

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visita la planta de procesado avícola de Avigal, en Cambados (Pontevedra). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes en Cambados la planta de procesado avícola de Avigal, donde ha destacado la potencialidad de este sector en la comunidad.

Durante su recorrido por las instalaciones, Gómez ha puesto en valor la labor realizada por Avigal, "consolidada como un referente en la producción de carne avícola, tanto en Galicia como en el ámbito nacional".

Además, tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, ha ensalzado su "apuesta por la innovación, la digitalización y la implantación de tecnología de última generación con Inteligencia Artificial", lo que "permite impulsar las explotaciones gallegas y mejorar así su competitividad".

En este contexto, la responsable autonómica ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de esta empresa, con quienes ha analizado la posibilidad de establecer iniciativas de colaboración público-privadas para fortalecer el sector agroganadero en Galicia y potenciar el relevo generacional.