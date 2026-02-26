La Xunta destina 330.000 euros a municipios de menos de 10.000 habitantes para planes frente a incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves las ayudas de la Xunta destinadas a la financiación de los gastos que realicen los municipios de menos de 10.000 habitantes en la elaboración, revisión e implantación de sus planes de acción municipal (PAM) para el riesgo de incendios forestales.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, se destinan 300.000 euros en la convocatoria dirigida a los municipios con una población inferior a 10.000 habitantes que, además, tengan la obligación de contar con PAM ante el riesgo de incendios forestales conforme se determina en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga).

Tal y como se recoge en la orden, se subvencionarán los gastos en los que incurran los ayuntamientos entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2026 para la elaboración o revisión del PAM para riesgo de incendios.

En concreto, se financiarán los gastos relativos a servicios técnicos profesionales que respondan a la elaboración o revisión de estos planes, incluyendo los costes de implantación. En el caso de elaborar el plan con personal propio del municipio, las ayudas cubren los costes del personal en la parte proporcional. El importe máximo financiado por la Xunta será del 75% del coste total justificado.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del próximo viernes 6 de marzo, de manera obligatoria a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.

Los municipios beneficiarios deberán elaborar el documento siguiendo la 'Guía para elaborar o PAM para o risco de incendios forestais' de la Xunta, así como los criterios técnicos comunes que se indiquen en la resolución de concesión de la ayuda a efectos de garantizar la homogeneización e integración de la información en el geoportal de Protección Civil de la Xunta.

Además, tendrán que remitir el plan subvencionado a la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior para su homologación por parte de la Comisión Galega de Protección Civil, con carácter previo a su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento.