La Xunta destina más de 500.000 euros a ayudas para gastos de funcionamiento de los consejos reguladores

Rueda preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha informado de que promueve la labor de los consejos reguladores de productos agroalimentarios de calidad de Galicia con ayudas para sus gastos de funcionamiento con un presupuesto de más de 500.000 euros. Serán distribuidos entre 15 entidades que gestionan directamente indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas.

El Consello de la Xunta ha autorizado la concesión de estas ayudas. En la decisión se ha tenido en cuenta la capacidad de autofinanciación, el peso de los costes de personal frente al total y la dispersión geográfica de las empresas inscritas, entre otros.

Así, las entidades recibirán entre 46.000 y 22.500 euros cada una para cubrir todo tipo de gastos de carácter corriente vinculados con su actividad con el objetivo de facilitar su labor a lo largo de todo el año.

En concreto, son subvencionables los costes de personal y gastos corrientes realizados directamente por los consejos reguladores derivados de su actividad, como son el alquiler de locales, bienes fungibles, electricidad, telefonía, agua, gas, envíos y mensajería, pólizas de seguros, gastos de desplazamiento, mantenimiento, y alojamiento, entre otros.

CENTRO DO VIÑO DE RIBADAVIA

El Gobierno gallego también impulsará el proyecto de dinamización 'Vilas Vivas' con su apoyo a la rehabilitación y puesta en valor del Centro do Viño de Ribadavia.

Según informa la Xunta, este lunes se ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ejecutivo gallego y el Ayuntamiento de Ribadavia para la rehabilitación de la antigua sede del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeiro con el fin de convertirla en el Centro do Viño.

Esta acción contará con una aportación autonómica de más de 620.000 euros y la vigencia de la colaboración es hasta el 31 de diciembre de 2028.