La Xunta destina más de un millón de euros a equipación para la prevención de incendios forestales

Varios bomberos trabajan en las labores de extinción en Lousame, A Coruña. - Agostime - Europa Press

A CORUÑA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha resuelto la convocatoria de ayudas destinada a los ayuntamientos gallegos para la adquisición de vehículos, sus adaptaciones y maquinaria vinculada a actuaciones de prevención de incendios forestales. Están cofinanciadas en un 60% por la Unión Europea en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027.

Según informa, el Gobierno gallego ha destinado más de un millón de euros a esta actuación, de la que se beneficiaron más de medio centenar de municipios. En concreto, han sido 23 en la provincia de Ourense, 12 en la de Lugo y nueve en sendas A Coruña y Pontevedra.

De este modo, añade, la Administración autonómica contribuye a dotar los municipios de hasta 30.000 habitantes de un parque de maquinaria "suficiente y adecuado" para la realización de actividades de limpieza y desbroce de espacios y zonas verdes en bordes de carreteras, entornos de núcleos de población y espacios naturales como medidas preventivas frente a los incendios forestales.

Así, especifica, esta convocatoria financia con hasta 30.000 euros la adquisición de vehículos y sus adaptaciones para mantenimiento y limpieza preventiva de los contornos de vías y caminos municipales; así como la compra de maquinaria forestal ligera eléctrica o de vehículos complementarios para las tareas forestales de prevención y sus adaptaciones.

POR PROVINCIAS

En concreto, la provincia de Ourense cuenta con una veintena de municipios beneficiarios que percibirán aportaciones de esta convocatoria por importe de más de 479.000 euros. Estos son A Arnoia, Avión, Os Blancos, O Bolo, Calvos de Randín, O Carballiño, Cortegada, Cualedro, Molinos, Oímbra, Parada de Sil, A Peroxa, Petín, A Pobra de Trives, Porqueira, Rairiz de Veiga, Ramirás, O Riós, San Amaro, San Cibrao das Viñas, A Veiga, Vilamarín y Xunqueira de Espadanedo.

Por otra parte, en la provincia de Lugo una docena de ayuntamientos recibirán más de 265.200 euros en el marco de esta orden. Se trata de Cervantes, Folgoso do Courel, Guntín, O Incio, A Pontenova, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Ribas de Sil, A Ribeira de Piquín, Trabada, O Vicedo y Xermade.

En la provincia de A Coruña nueve municipios -- Cabanas, Cedeira, Carnota, Coirós, Monfero, Ordes, Oza Cesuras, Santiso y Toques -- podrán reforzar su parque de maquinaria destinado a la prevención de fuegos forestales con ayudas que suman más de 170.600 euros.

Por último, en el caso de la provincia pontevedresa, la Xunta invierte más de 164.800 euros en la adquisición de vehículos y maquinaria de este tipo en Dozón, Meis, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, O Porriño, Salvaterra de Miño, Tomiño y Mos.