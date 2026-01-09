La Xunta destinará 484.000 euros a 23 entidades para impulsar el voluntariado intergeneracional en el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes una convocatoria para impulsar proyectos de voluntariado intergeneracional en el medio rural, con la concesión de ayudas a 23 entidades. En concreto, se destinará un total de 484.000 euros a las acciones de ocho ayuntamientos y 15 instituciones de voluntariado.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, este programa de subvenciones está enmarcado en el proyecto piloto 'Talento Interxeracional', financiado por la Unión Europea, y que busca dinamizar las áreas rurales al aprovechar la experiencia de las personas voluntarias de más de 55 años.

El objetivo es mostrar a la juventud, de entre 16 y 35 años, las posibilidades de desarrollo profesional en estas zonas tanto a nivel individual como social. En esta línea, la finalidad es que estos dos colectivos trabajen conjuntamente en iniciativas de investigación, innovación y mejora del medio rural.

Así, las ayudas serán destinadas a las actividades que saquen provecho de las experiencias mayores que "puedan servir como catalizador para las iniciativas de la juventud", abarcando proyectos coordinados por parte de entidades locales o agrupaciones.

CINCO CATEGORÍAS DE PROYECTOS

Los proyectos a desarrollar en los próximos meses están recogidos en cinco líneas. La primera incluye propuestas orientadas a la identificación de situaciones y necesidad de cuidados. La segunda abarca las iniciativas enfocadas en la promoción de cultivos ecológicos y sostenibles, además del fomento del relevo generacional en las explotaciones agroganaderas.

Y las demás líneas tienen que ver con la protección del medio ambiente, con el fin de contribuir a la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, así como la promoción turística y cultural, también la cohesión tecnológica y digital.