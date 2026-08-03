La Xunta destinará más de 4 millones a mejorar la base contra incendios de Antela, en Sandiás (Ourense)

Rueda preside la reunión del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado de que el Gobierno autonómico va a destinar más de 4 millones de euros a la mejora, acondicionamiento y construcción de nuevas infraestructuras en la base de la Xunta de medios aéreos contra incendios de Antela, en el ayuntamiento ourensano de Sandiás.

"Las obras van a comenzar este mismo año y la previsión es que estén finalizadas a finales del año 2027", ha indicado en la comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Rueda, quien ha hecho hincapié en que "se lleva tiempo trabajando no solo en la prevención sino también en la dotación de más medios de extinción", ha destacado que el objetivo es modernizar unas instalaciones "que tienen 30 años de vida" y, entre los trabajos a realizar, ha resaltado la construcción "de una nueva pista, mejoras en los accesos o construir un nuevo edificio" para los pilotos.

Con estas actuaciones, "la base tendrá capacidad para que operen hasta seis aviones de lucha contra incendios, de carga en tierra". Las labores se enmarcan en el proyecto Cilumes Interopera y están cofinanciados en un 75% por el programa operativo Interreg Poctep de cooperación transfronteriza entre España y Portugal.

En el caso de la nueva pista de aterrizaje, los trabajos incluyen el acondicionamiento del terreno, el movimiento de tierras, la creación de firmes y pavimentos y el drenaje y señalización.

OTRAS ACTUACIONES

La construcción del edificio para las tripulaciones supondrá también el movimiento de tierras y cimentación, así como la construcción de la estructura metálica, las fachadas y particiones. Se llevarán a cabo, asimismo, los revestimientos, pavimentos y falsos techos, así como la dotación de las instalaciones (climatización, electricidad, y fontanería, entre otras).

Además, se dotará la base con nuevas instalaciones exteriores, como los depósitos de agua y para retardantes, un nuevo cierre perimetral, servicio de iluminación, equipos de bombeo, cuarto de mantenimiento, pérgola de aparcamiento, sirena, antenas y pozo de captación que alimenta los depósitos, entre otras infraestructuras.

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

La Xunta ha trasladado que este proyecto en Sandiás se enmarca en la planificación de la Consellería de Medio Rural para mejorar las infraestructuras contra el fuego, con especial atención a la red de bases de unidades operativas (BUO) y a las bases de medios aéreos.

En este sentido, destaca la inversión de 5,61 millones de euros en el período 2025-2026 para la construcción y reforma de hasta cinco diferentes instalaciones repartidas por toda Galicia. Así, las actuaciones se centran en Lalín, Valga, Portas y Tui, en la provincia de Pontevedra, y en el ayuntamiento ourensano de Sandiás (con el acondicionamiento de esta base de Antela).

Estas actuaciones dan continuidad a las realizadas en el año 2024, entre las que destacan la ejecución de las BUO de Muíños, Rianxo y Mondoñedo y la construcción de la base de medios aéreos transfronteriza de Verín-Oímbra. Todo ello, junto con la construcción y adecuación de las instalaciones de la base de medios aéreos de San Xoán de Río, en Ourense.