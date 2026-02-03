Xunta y Diputación de Ourense entregan nuevos tractores a ayuntamientos para la prevención de incendios

Archivo - Servicios de emergencia en la extinción de un incendio en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco y del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha participado este martes en la entrega por parte de la Consellería y la Diputación de 12 nuevos tractores a los ayuntamientos ourensanos para mejorar la prevención y extinción de incendios forestales.

Concretamente, informa el departamento autonómico, se van a emplear en los municipios de las mancomunidades de Ribeiro, Terras de Celanova, comarca do Carballiño y la de Verín.

La conselleira ha puesto de relieve la idoneidad y la necesidad de las colaboraciones de este tipo en las que, ha dicho, las administraciones "unen fuerzas" para fortalecer la respuesta a los fuegos.

La entrega de estos tractores, ha explicado, se enmarca en el protocolo de colaboración con la Diputación de Ourense para avanzar en la lucha contra los incendios.