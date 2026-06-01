La Xunta ensalza el papel "referente" de Bodegas Granbazán dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este lunes en el acto por el 45° aniversario de Bodegas Granbazán, celebrado en las instalaciones en Vilanova de Arousa, y ha ensalzado el papel "referente" de esta bodega dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas.

En este sentido, ha destacado a los fundadores de Bodegas Granbazán, "que apostaron por la modernización del cultivo de albariño" y se ha referido a la labor que está llevando a cabo Pedro Martínez, propietario de esta bodega, por "mantener vivo ese legado".

Durante su intervención, la titular do Medio Rural ha subrayado la "importancia estratégica" del sector vitivinícola para la economía gallega.

En concreto, ha puesto el ejemplo de la DO Rías Baixas, que concentra una buena parte de las exportaciones de Galicia, por su amplia presencia en los diferentes mercados, según ha señalado la Xunta en una nota de prensa.

De hecho, el pasado año, esta DO alcanzó un valor estimado de cerca de 259 millones de euros, "siendo la que más aporta de todas las indicaciones que amparan las producciones de calidad diferenciada de Galicia".