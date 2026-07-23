La Xunta enviará medios para combatir incendios en Castilla y León, "garantizando plena operatividad" en Galicia

Archivo - Incendio. Imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

FISTERRA (A CORUÑA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este jueves que el Gobierno autonómico enviará medios para ayudar en la lucha contra los incendios forestales que afectan a Castilla y León, comunidad limítrofe con Galicia. La ayuda se prestará, ha agregado, "siempre garantizando la plena operatividad" en la comunidad gallega en una época de máximo riesgo.

En declaraciones a los medios en Fisterra (A Coruña), Rueda ha incidido en que Castilla y León tiene algunas zonas con situaciones "muy complicadas" a causa de los fuegos y ha apuntado que se trata de una comunidad limítrofe --de hecho dos pueblos han sido desalojados a unos 30 kilómetros de Ourense en el municipio de Castropodame--.

"Nos interesa no solo por eso, pero por eso también, tener la mayor eficacia en la extinción de los incendios que puedan estar más cerca de nuestra comunidad. Pero en general, si podemos ayudar, estamos a disposición igual que ellos lo estuvieron en otros momentos", ha explicado, antes de ratificar que el responsable del operativo de extinción en Castilla y León ha demandado ayuda.

"Se nos pidió que, en la medida de lo posible, aportásemos medios; y en la medida de lo posible, así lo haremos", ha asegurado el presidente gallego, quien, aunque ha afirmado que no se puede "bajar la guardia" al estar en temporada de alto riesgo, en este momento "se pueden derivar algunos medios" para contribuir a la extinción de los fuegos activos en la comunidad vecina.

Rueda ha concluido que la petición se recibió en la mañana de este jueves y que la Xunta responderá a la misma, "siempre garantizando la plena operatividad en Galicia". "Como harían ellos y como hay que hacer, derivaremos medios hacia Castilla y León para ayudar en este momento especialmente complicado para todos", ha zanjado.