La Xunta evalúa vías de colaboración con los ayuntamientos de la Baixa Limia en prevención de incendios

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco se reúne con los alcaldes de la comarca de la Baixa Limia, conformada por los ayuntamientos de Entrimo, Bande, Lobios, Lobeira y Muíños - XUNTA

El director xeral de Defensa do Monte se reunió hoy con los alcaldes de Entrimo, Bande, Lobios, Lobeira y Muíños OURENSE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco se ha reunido con los alcaldes de la comarca de la Baixa Limia, conformada por los ayuntamientos de Entrimo, Bande, Lobios, Lobeira y Muíños para avaluar vías de colaboración en materia de prevención de incendios forestales.

En el encuentro, del que ha informado la Xunta y en el que ha participado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, el director xeral ha recordado las diferentes herramientas que la Consellería do Medio Rural ponen a disposición de las administraciones locales en el campo de la prevención de fuegos, como son los convenios para la adquisición de maquinaria y brigadas o el sistema público para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias.

En este sentido, la Xunta ha destacado que la Consellería firmó a finales del año pasado un nuevo convenio con la empresa pública Seaga para dar apoyo a propietarios y ayuntamientos en el cumplimiento de sus deberes en materia de gestión de la biomasa en franjas secundarias.

Esta colaboración está dotada con un presupuesto de 25 millones de euros anuales, el doble que en la anterior, y ya solicitaron su adhesión 295 ayuntamientos.