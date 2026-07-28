La Xunta exige a Adif que desbroce alrededor de las vías tras nueve fuegos en dos semanas

Incendio en Boborás - CONCELLO DE BOBORÁS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que desbroce alrededor de las vías del tren para prevenir incendios, después de que se registrasen nueve fuegos en dos semanas en la provincia de Ourense.

Al respecto, la conselleira apunta al último fuego registrado, el pasado lunes en Boborás (Ourense), que parece indicar que se originó por el paso de un tren, por lo que son nueve los fuegos originados en las infraestructuras ferroviarias en las últimas dos semanas.

Recuerda que ya trasladó su "preocupación" tras los ocho incendios registrados el pasado 13 de julio en los municipios de Maside, Punxín, Amoeiro y Ourense, también por el paso de un tren.

La Xunta ya envió la semana pasada una carta a la empresa publica para solicitar información detallada sobre su plan anual de prevención y tratamiento de la biomasa, ante lo cual no se obtuvo respuesta.

María José Gómez considera que "es imprescindible" que Adif garantice que Galicia afronta el periodo de alto riesgo de incendio con unas infraestructuras ferroviarias preparadas y aclare cuáles son las tareas de limpieza de biomasa ejecutadas.

También lamenta que estos incendios generan malestar entre la ciudadanía por las alteraciones del tráfico ferroviario, como ocurrió el lunes con cancelación durante horas de la línea de ancho convencional Santiago-Ourense, al mismo tiempo que aumentan el riesgo al que se expone el personal del servicio antincendios debido a las catenarias y a las dificultades de acceso.