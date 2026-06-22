Xunta y Finsa colaborarán para realizar acciones formativas y divulgativas en prevención de incendios forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Rural refuerza su apuesta por la cooperación en la prevención de incendios forestales con un nuevo convenio de colaboración con la empresa Finsa para impulsar el desarrollo de acciones formativas y de divulgación conjuntas.

Según recogen en un comunicado, la titular de este departamento, María José Gómez, ha firmado este lunes el acuerdo, junto con el miembro del Comité Ejecutivo de Finsa Xosé Mera.

Esta iniciativa, apuntan, representa un avance más en la cooperación entre la Xunta y diferentes entidades y organismos, tanto públicos como privados, para reforzar la labor preventiva y de detección temprana que ya desarrolla el propio dispositivo autonómico frente al fuego y que constituye uno de los ejes centrales de su trabajo, junto con la extinción, la investigación o la formación del personal, entre otros ámbitos.

En concreto, esta colaboración con Finsa, que estará vigente por primera vez durante este año 2026, se articulará mediante el diseño, organización y ejecución conjunta de un programa formativo y de sensibilización, orientado a mejorar la cultura preventiva compartida en el territorio, la seguridad y la capacidad de autoprotección en medio rural.

La gestión forestal desarrollada por la compañía, además de articularse sobre montes propios, incluye modelos de gestión compartida y convenios de colaboración con diversas entidades de montes vecinales en mano común.

En este escenario, las acciones formativas impulsadas al amparo de este nuevo acuerdo irán dirigidas tanto al personal de la empresa como al de las comunidades de montes vinculadas que quieran formar parte.

El programa formativo combinará sesiones teóricas en aula y prácticas en el monte, ambas dos de forma presencial. Las acciones formativas tendrán una duración prevista de ocho horas, cuatro para teoría y otras cuatro para práctica, y los grupos serán de un máximo de 20 personas. En estas jornadas se abordarán diferentes módulos, que versarán sobre el riesgo de incendio y factores desencadenantes, haciendo hincapié en la responsabilidad y las buenas prácticas; y medidas preventivas en el trabajo forestal, con nociones sobre autoprotección, comunicación y alertas. Además, se incidirá en la planificación preventiva, explicando a los asistentes como detectar los puntos críticos, accesos, fajas y biomasa.

El último módulo se centrará en una práctica guiada en monte, con el objetivo de aprender a identificar los riesgos, un itinerario seguro y haciendo una demostración de estos procedimientos.

PROYECTO PILOYO DE O BAIXO MIÑO

Además de este nuevo acuerdo, recientemente la Consellería de Medio Rural ha puesto en marcha un proyecto piloto con la Mancomunidad de Montes de O Baixo Miño para colaborar precisamente en la detección de los incendios forestales en los montes de esta entidad.

En el marco de este proyecto, la mancomunidad organizará equipos de vigilancia preventiva y detección temprana en estos montes, durante la temporada de verano, con el objetivo de reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante conatos, agilizando así los avisos al Servicio de Prevención y Defensa frente a los incendios forestales de la Xunta.