La Xunta "flexibiliza" la moratoria al eucalipto para incluir dos supuestos de nueva plantación hasta 2030

Archivo - Repoblación de eucalipto en O Cádavo, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha decidido "flexibilizar" la moratoria para realizar nuevas plantaciones de eucalipto, una prohibición que expiraba a finales de 2025, de modo que se prolonga hasta 2030 pero incluyendo dos supuestos por los que se podrá plantar esta especie: reemplazar masas degradadas y sustituir pinos afectados por la zona marrón.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa --celebrada esta tarde de jueves en Santiago-- la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien ha defendido esta decisión con "el único fin de aumentar la productividad" del monte gallego y luchar contra el abandono. Asegura que se conseguirá igualmente el objetivo de reducir las masas de eucalipto con la retirada de unas 20.000 hectáreas entre terrenos de Red Natura y franjas secundarias próximas a viviendas.

Esta moratoria al eucalipto, contenida en la ley de recuperación de tierra agraria de Galicia, estableció la prohibición temporal a nuevas plantaciones de esta especie a partir de julio de 2021 y hasta terminar 2025, periodo que ahora se prolonga aunque con dos novedades para crear nuevas masas.

Por un lado, se permitirán nuevas plantaciones para sustituir las existentes, siempre y cuando la parcela inicial se transforme en coníferas o frondosas y la superficie de la nueva plantación no supere el 75% del eucalipto que había inicialmente. Este medida podrá hacerse entre diferentes propietarios, lo que conselleira destaca que es una novedad respecto a la legislación vigente.

El segundo de los supuestos pasa por ofrecer a los propietarios de pinos afectados por la banda marrón sustituir hasta un máximo del 50% de esas plantaciones por eucalipto durante un turno de corta.

