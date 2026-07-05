La Xunta inicia acciones formativas y de divulgación sobre incendios forestales

Cursos de formación entre Xunta y Finsa sobre incendios forestales - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha iniciado acciones formativas y de divulgación sobre incendios forestales al amparo de un convenio de colaboración firmado con la empresa Finsa en esta materia y que tiene como objetivo reforzar la apuesta por la cooperación en la prevención de los fuegos.

Así lo señala el departamento autonómico en un comunicado en el que explica que estos convenios van dirigidos a personas vinculadas a la empresa que trabajan en el monte, comunidades de montes vecinales y personal propio de Finsa.

Las primeras jornadas enmarcadas en esta iniciativa se llevaron a cabo los días 29 y 30 de junio en la base de Campiño, en la provincia de Pontevedra y el 1 de julio en el Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toén.

Estas acciones, con una duración total de ocho horas, se estructuran en una fase teórica, con nociones sobre el comportamiento del fuego, tácticas y medios, y una parte prática con demostraciones de funcionamiento de vehículos.