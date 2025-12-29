La Xunta lanzará a comienzos de 2026 una convocatoria de fondos europeos Leader con 29 millones para tres años

Rueda preside el Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta lanzará a comienzos de 2026 "la mayor convocatoria de la historia" en fondos europeos Leader para impulsar el desarrollo rural en Galicia, con un presupuesto de 28,7 millones de euros para distribuir en el periodo 2026-2028.

Según destaca el Gobierno gallego, este reparto en tres anualidades "les permitirá a los gestores de proyectos desarrollar su idea con mayor margen de tiempo", con su gestión en colaboración con 24 grupos de desarrollo rural (GDR) en la comunidad.

Estos fondos forman parte del presupuesto total de la intervención Leader en el marco del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC), que asciende a 56,9 millones de euros para todo el periodo.

Los proyectos subvencionados al amparo de esta convocatoria están cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en un 80%.

Las personas beneficiarias de estas ayudas, que se distribuirán en régimen de concurrencia competitiva, son las entidades públicas de carácter local o comarcal, las personas físicas y jurídicas y también las comunidades de montes y sus mancomunidades.

En concreto, financiarán iniciativas que supongan la puesta en marcha de proyectos productivos generadores de empleo y autoempleo, y no productivos, que beneficien a la población rural.

El Consello de la Xunta ha evaluado este lunes esta convocatoria, que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

AYUDAS A VIÑEDO EN RIBEIRA SACRA

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural publicará a comienzos de 2026 una nueva convocatoria de ayudas a la conservación paisajística y a la lucha contra la erosión de los viñedos de Ribeira Sacra, que contará con un presupuesto de más de 1,5 millones.

La cuantía individual será, com o máximo, de 1.000 y 2.000 euros por hectáreas según el tipo de cultivos, así como en función de si es mecanizado o no mecanizado.

Así figura en un informe elevado este lunes al Consello. La financiación será íntegra con fondos propios de la Xunta.