La Xunta mantiene la reorganización de atención primaria en centros de Ourense con incidencias por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha informado este lunes de que mantiene las medidas de reorganización de la atención sanitaria en varios centros de salud de la provincia de Ourense, debido a las incidencias que los incendios han ocasionado en los sistemas de telecomunicaciones.

Así, la única novedad con respecto a este lunes es que ya el martes se retomará la atención en el centro de salud de A Veiga y en el consultorio de Albarellos, mientras que la atención del centro de salud de Laza y del consultorio de Vilaza (Monterrei) se centralizará en el ambulatorio de Verín.

Por lo demás, el centro de O Barco de Valdeorras seguirá dando atención a los usuarios de los centros de salud de Carballeda de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, Rubiá y O Bolo, aunque estos ambulatorios permanecerán abiertos con servicio de enfermería disponible.

En el caso de los centros de salud de Petón y Larouco, la atención médica se seguirá centralizando en el centro de salud de A Rúa, aunque igualmente estarán abiertos con servicio de enfermería. También estará abierto con servicio de enfermería el centro de salud de Vilariño de Conso, pero la atención médica se prestará en el de Viana do Bolo.

La atención médica de los centros de San Xoán de Río y Manzaneda será prestada en en el centro de salud de A Pobra de Trives; y el centro de salud de Verín atenderá a los usuarios de los centros de Oímbra, Laza, Cualedro y del consultorio de Vilaza. Finalmente, los usuarios del centro de salud de Chandrexa de Queixa serán atendidos en Montederramo.

Para garantizar las comunicaciones en los centros de salud de las zonas afectadas, la Xunta instaló el fin de semana antenas para conexión vía satélite (STARLINK), priorizando a las cabeceras de comarca, PACs y atendiendo a las distancias a los centros de referencia y a la población.

Así, este sistema se instaló en el hospital comarcal de Verín, en el hospital comarcal de O Barco de Valdeorras y en centros de salud como los de Pobra de Trives, Verín, Viana do Bolo, A Rúa, O Barco de Valdeorras, A Mezquita y Vilardevós. Este lunes se han continuado los trabajos de despliegue de esta tecnología y de reposición de la fibra para recuperar la conectividad.