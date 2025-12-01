La Xunta pedirá este martes al Gobierno central una reunión específica para tratar la peste porcina africana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado que este martes se celebrará una reunión con el Ministerio y pedirá una reunión específica para abordar la peste porcina africana.

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación y ha recordado que las granjas de porcino en intensivo de Galicia "tienen unas medidas de bioseguridad muy estrictas", pero se ha mostrado preocupada por el ganado que está en extensivo.

Además, en la jornada del miércoles las Consellería de Medio Rural y de Medio Ambiente se reunirán con sindicatos para tratar este tema "poniendo encima de la mesa todas las medidas que realiza" la Xunta.

En este sentido, la conselleira ha indicado que también tratarán con el Ministerio la suspensión de determinados países de la importación de carne cerdo de España por el brote de Barcelona y no regionalicen las exportaciones.

Con todo, la titular de Medio Rural ha apuntado que China, que es uno de los países para donde se exportan "muchos productos de porcino", por el momento, solo restringe la zona afectada.

La conselleira ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" y espera que con las medidas que se están poniendo en marcha en Cataluña, donde se detectó el brote, se pueda contener la enfermedad.